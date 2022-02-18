Запасы Малышевского месторождения планируют поставить на госбаланс в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Компания "Мариинский прииск" (Свердловская область, входит в "РТ-Капитал" Ростеха) из-за пандемии коронавируса перенесла на 2022 год планы по постановке на госбаланс в Роснедрах новых данных по Малышевскому изумрудно-бериллиевому месторождению. Об этом ТАСС сообщил временный гендиректор компании Сергей Бабушкин.

Ранее сообщалось, что "Мариинский прииск" планирует в июле 2021 года поставить на госбаланс в Роснедрах новые данные по Малышевскому изумрудно-бериллиевому месторождению и рассчитывает на рост запасов по сравнению с прежней оценкой. Также сообщалось, что в 2021 году компания начнет готовить инвестпрограмму комплексной разработки месторождения.

"В связи с тяжелой ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса COVID-19 и выявленным новым штаммом "омикрон" в России, АО "Мариинский прииск" было вынуждено сдвинуть сроки проведения работ для проектной организации, занимающейся подготовкой и написанием отчета по Малышевскому изумрудно-бериллиевому месторождению с последующей постановкой запасов на государственный баланс", - сказал он.

Бабушкин добавил, что ориентировочный срок написания работы - начало второго квартала 2022 года, проведения государственной экспертизы и постановки данных на государственный баланс - третий квартал 2022 года. После этого будет начата работа по формированию новой инвестиционной программы комплексного освоения месторождения.

В конце декабря 2020 года компания "Мариинский прииск" сообщила, что начала комплексную геолого-экономическую оценку Малышевского месторождения. Последний подсчет запасов месторождения по итогам геологоразведки проводился в 1992 году. В результате оценки и исследований планируется получить количественные данные о содержании в руднике запасов изумрудов, оксида бериллия и попутных компонентов, а также принять решение по дальнейшему развитию рудника.

"Мариинский прииск" - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения в Свердловской области, единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. По оценкам специалистов, разведанные запасы изумруда Малышевского месторождения составляют 60 тыс. кг.