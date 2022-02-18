В Москве в 2022 году заменят более 23 млн кв. метров асфальта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 23 млн кв. м асфальтобетонного покрытия заменят в Москве в 2022 году. Работы начнутся после установления постоянной положительной температуры воздуха, сообщил в пятницу ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, ежегодно весной после установления постоянных положительных температур воздуха начинаются работы по ремонту дорожного полотна. В этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах заменим 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что запланированы работы на таких объектах, как Ленинский и Комсомольский проспекты, Каширское и Ярославское шоссе, улицы Новая Басманная и Бакунинская.

"Работы по ремонту дорог проводятся ежегодно, так как в ходе эксплуатации из-за интенсивного движения и многочисленных резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается колейность, она может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - отметил он.

Также Бирюков сообщил, что после завершения работ по замене асфальта будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, а спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметка остановок общественного транспорта.