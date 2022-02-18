СМИ: в Японии представили поезд на водородном топливе

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии железнодорожная компания JR East представила в пятницу поезд "Хибари" с водородным двигателем. Он был показан журналистам на экспериментальной базе в городе Кавасаки, который с юга примыкает к Токио, сообщило информационное агентство Kyodo.

Испытания поезда предполагается начать во второй половине марта на одной из трасс в зоне японской столицы.

Двигатель за счет химической реакции соединения водорода из бака с атмосферным кислородом вырабатывает электроэнергию, которая накапливается в батареях большой емкости. В атмосферу выбрасывается только безвредный для окружающей среды водяной пар. На одной заправке водородом поезда такого типа могут проехать 140 км. Их предполагается использовать в сельских районах, где пока эксплуатируются тепловозы на дизельном топливе.

Составы компании JR East ежегодно выбрасывают в атмосферу примерно 2,5 млн тонн углекислого газа. За счет внедрения новых технологий, включая экологически чистые водородные двигатели, предполагается к 2030 году сократить этот объем вдвое. К 2050 году JR East планирует довести выбросы углекислого газа до нуля. Это соответствует планам правительства Японии, которое обещает к середине столетия полностью прекратить загрязнение атмосферы углекислым газом промышленных предприятий и автомобилей.