В Томске откроют завод по производству асфальтобетонных смесей

ТОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Завод по производству инновационных асфальтобетонных смесей планирует открыть резидент индустриального парка "Томск" ООО "АБЗ-4" в мае 2022 года. Объем инвестиций в производство составил 135 млн рублей, сообщил ТАСС директор промпарка "Томск" Игорь Филенков.

"Предприятие планирует к производству инновационные асфальтобетонные смеси щебеночно-мастичного асфальта (ЩМА) для строительства автомобильных дорог высокого качества и износостойкости, что исключает появление колей на автодорогах. <…> Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию - май 2022 года, выход на полную мощность - сентябрь 2022 года. <…> Объем инвестиций в производство составил 135 млн рублей", - отметил Филенков.

Предприятие оснастят фильтрами, задерживающими более 99,8% выбросов отработанных газов и пыли. За сезон завод планирует выпускать 200 тыс. тонн смеси ЩМА для нужд Томской области, в дальнейшем - и других регионов Сибири. На данный момент стройка завершена на 85 %.