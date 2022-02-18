Резидент ТОР в Приморье запустил третью очередь завода по производству домокомплектов

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" "ДСК Приморье" (входит в группу компаний "DNS Девелопмент") запустил третью очередь завода по производству домокомплектов, что позволит увеличить количество продукции в семь раз. Из изделий этого предприятия строятся здания в нескольких регионах Дальнего Востока, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Как рассказали на предприятии, из изделий самого современного на Дальнем Востоке ЖБИ-завода строят жилье и административные здания в Приморье, Магаданской области, Хабаровском крае. Благодаря новым мощностям предприятие увеличит объем выпускаемых изделий из железобетона в семь раз: с 20 тыс. кв. метров жилья в настоящее время до 100 тыс. кв. метров к концу 2022 года, до 150 тыс. кв. метров - к 2023 году", - сообщила пресс-служба.

Благодаря увеличению производительности предприятие сможет обеспечить растущие потребности застройщиков Дальневосточного федерального округа в качественных строительных материалах. Третья очередь завода оснащена самым современным оборудованием от мировых лидеров индустрии. В частности, автоматическая сеткосварочная машина EVG из Австрии способна выпускать до 60 сетчатых арматурных каркасов в день, в то время как раньше за это же время на заводе собирали только 10 таких каркасов. Новая производственная линия Vollert позволит дополнительно ежедневно выпускать 40 наружных стеновых панелей с готовым фасадом из керамической плитки Kerama Marazzi.

Главное преимущество индустриальной системы домостроения - высокие темпы строительства. К примеру, шестнадцатиэтажный дом можно возвести за четыре месяца. Завод поставляет изделия на площадку застройщика полностью готовыми к монтажу, технология не требует длительных прогревов в зимнее время, работы можно вести круглогодично.

"Главное, что с пуском третьей очереди и выходом на полную мощность к 2023 году количество рабочих мест планируется увеличить с 240 до 700. Здесь уже трудятся жители поселка Раздольное Надеждинского района, у них достойная заработная плата, хорошие условия труда. Такие предприятия - это "магниты", символы Приморского края. От всей души поздравляю коллектив завода, это хороший подарок строителям и населению региона. Мы поддерживаем такие проекты", - сказал губернатор края Олег Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке фиксируется дефицит строительных материалов, их приходится завозить из других округов, что влияет на стоимость строительства. В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе.