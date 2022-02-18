Спрос на туры по России за месяц действия программы кешбэка вырос до 50%

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спрос на туры по России за месяц, с начала действия нового этапа программы туристического кешбэка, вырос на 30-50% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

Так, например, у "Русского экспресса" продажи путевок по стране выросли на 50%.

"Спрос увеличился примерно на 50% на туры по акции в период заездов с 1 февраля по 30 апреля 2022 года и примерно на 10-15% относительно предыдущего этапа (программы кешбэка - прим. ТАСС)", - рассказали в пресс-службе "Русского экспресса".

По данным компании, максимальный спрос отмечался в первую неделю действия программы, затем последовал небольшой спад. Сейчас по акции бронируется около 90% всех путевок с датами заезда на ближайшие два месяца.

Спрос на поездки по стране у "TUI Россия" за месяц действия туристического кешбэка вырос на 32% по сравнению с предыдущим месяцем и в три раза по сравнению с прошлым этапом программы, сообщили в пресс-службе туроператора. Говоря в целом о результатах предыдущих этапов акции, там отметили возрастающую активность туристов.

Благодаря акции с кешбэком объем бронирований туров по России вернулся к рекордно высокому уровню прошлого года, подчеркнули в пресс-службе "Интуриста". Сейчас путевки по России в общей структуре спроса среди клиентов туроператора занимают второе место после Египта. При этом компания не фиксирует снижения спроса на туры по акции, бронирования идут активно с самого ее начала.

Самым популярным направлением у туроператоров за месяц действия туристического кешбэка стал Сочи. Среди наиболее востребованных направлений также Крым, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Татарстан, Анапа и Домбай. Пользуются спросом у клиентов TUI также Мурманск, Байкал, Кемеровская и Сахалинская области, куда запущены чартерные рейсы из Москвы. В "Интуристе" отметили, что наибольший рост спроса - в 2,4 раза - в этом сезоне пришелся на оздоровительные туры в санатории Кавминвод. По данным туроператора, это направление вошло в тройку по популярности впервые за всю историю туристического кешбэка.

По данным туроператоров, больше всего путевок по акции забронировали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга. Цены на туры по России по сравнению с прошлом годом увеличились примерно на 5-10%, рассказали в TUI. Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что стоимость путевок выросла за год на 13-14% в связи с инфляцией. В "Русском экспрессе" отметили рост цен на услуги ряда востребованных отелей в связи с увеличением загрузки номерного фонда.

О программе туристического кешбэка

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался 18 января, он продлится до 12 апреля 2022 года. Согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно в любой регион страны по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей, сообщали ранее в Ростуризме.