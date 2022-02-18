Сбербанк повысил ставки по вкладам

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сбербанк повысил с пятницы, 18 февраля, ставки по вкладам на 1-1,5 п.п., следует из сообщения кредитной организации.

"Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам. С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - "Сбервкладу" и "Сбервкладу прайм": рост составил 1 и 1,5 п.п. соответственно. Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по "Сбервкладу прайм" составит 9,5%", - сообщил банк.

Сбербанк также повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 1 п.п., до 11,3%, сообщила пресс-служба организации.

"С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений. Кроме того, в банке работают и другие программы поддержки, действуют выгодные условия и сниженная ставка при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда, а также по кредиту по двум документам. Банк сохраняет возможность для населения приобрести жилье в ипотеку по ставке ниже базовой", - говорится в сообщении.