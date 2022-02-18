Платежи по налогу на прибыль в бюджет Москвы на четверть превысили допандемийный уровень

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Поступления по налогу на прибыль организаций в 2021 году составили 1 трлн 83,3 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом они увеличились на 36,6% или на 290,2 млрд рублей, показатели допандемийного 2019 года превышены на 24,9% или 216,1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента финансов.

"Поступления по налогу на прибыль напрямую зависят от финансовых результатов деятельности организаций города Москвы. Объемы перечисляемого налога на прибыль в бюджет Москвы наиболее чувствительны к изменениям деловой активности, спроса и предложения на товары и услуги, экспортных и импортных торговых операций. В период действия наибольших карантинных ограничений во втором квартале 2020 года поступления по налогу на прибыль снизились почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в департаменте финансов отметили, что доля налога на прибыль в налоговых и неналоговых доходах городского бюджета достигла 33,9%, что на 3,2 процентных пункта больше, чем в 2020 году. "Совокупное уменьшение платежей по налогу на прибыль за 2020 год составило 8,5% к уровню 2019 года. Восстановительный рост 2021 года полностью скомпенсировал снижение бюджетных доходов по данному источнику за счет динамичного увеличения прибыли хозяйствующих субъектов", - уточнила Зяббарова.

Размер прибыли прибыльных организаций Москвы за январь - ноябрь 2021 года увеличился почти в 1,7 раза по сравнению с 11 месяцами 2020 года и достиг 7,3 трлн рублей. К аналогичному периоду 2019 года рост составил 63,2%, или 2,8 трлн рублей. С учетом размера убытков, показанных убыточными субъектами бизнеса, сальдированный финансовый результат московских предпринимателей по итогам 11 месяцев 2021 года составил 6,2 трлн рублей - в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода 2020 года и в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Лидеры - в торговле

"В 2021 году высокими темпами росли платежи по налогу на прибыль организаций в торговле, транспорте, сфере операций с недвижимостью и строительстве. Предприятия и организации, занятые в сфере торговли, увеличили поступления на 75,6 млрд рублей или на 35,8% по сравнению с 2020 годом", - сообщили в пресс-службе.

Зяббарова обратила внимание, что в 2020 году организации торговли также показали рост платежей по налогу на прибыль на 13,3% к уровню 2019 года. Таким образом, в 2021 году по сравнению с доковидным 2019 годом поступления выросли в 1,5 раза или на 100,2 млрд рублей.

"На 30,3% или 10,1 млрд рублей по сравнению с 2020 годом выросли поступления от организаций, занятых в сфере операций с недвижимостью. Рост деловой и потребительской активности в Москве в 2021 году вызвал увеличение на 35% ввода в эксплуатацию арендопригодных торговых площадей и на 3,3% объема заключенных сделок по покупке и аренде складских помещений. По отношению к показателям 2019 года платежи по налогу на прибыль от отрасли выросли на 2,1%, или на 0,9 млрд рублей", - добавили в департаменте.

Предприятия и организации строительной отрасли по итогам 2021 года продемонстрировали рост платежей по налогу на прибыль на 29,9% или 17,1 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Основными факторами стали увеличение объема строительных работ и общей площади введенных в эксплуатацию жилых домов за 11 месяцев 2021 года на 15,2% на 67,5 процента соответственно.

"Это позволило установить абсолютный рекорд в Москве как по общей площади сданной недвижимости - более 14 млн кв. м - так и по объему ввода жилья, который достиг показателя в 7 млн кв.м. Объем поступлений по налогу на прибыль показывает, что предприятия и организации строительной отрасли восстановились после периода действия карантинных ограничений: платежи в 2021 году выросли на 15,1%, а в абсолютном выражении - на 9,8 млрд рублей к уровню 2019 года", - подчеркнули в пресс-службе депфина.

Стройка и IT

"Высокую динамику продемонстрировали предприятия и организации транспорта. По результатам 2021 года отрасль улучшила свои финансовые результаты по налогу на прибыль организаций и показала рост на 43,8% к уровню 2020 года. В абсолютном выражении - это 10,1 млрд рублей. Несмотря на положительные показатели хозяйственной деятельности и грузооборота, объем платежей от отрасли еще не достиг доковидного уровня. По сравнению с 2019 годом он меньше на 1,8% или 0,6 млрд рублей", - сообщили в департаменте.

По словам Зяббаровой, прошлый год стал периодом роста и для московской обрабатывающей промышленности. "Сумма налога на прибыль, уплаченного в бюджет городскими предприятиями в 2021 году, увеличилась на 12,2 млрд рублей или 16,9 процента. Это сопоставимо с темпами роста в 2020 году, когда московская промышленность стала одной из немногих отраслей городской экономики, продемонстрировавшей увеличение производственных и финансовых показателей. Совокупный рост платежей в 2021 году в сравнении с 2019 годом составил 39,4 процента", - подчеркнула руководитель департамента финансов Москвы.

При этом в 2021 году снижение поступлений по налогу на прибыль отмечено только в IT-сфере. Основным фактором стало освобождение организаций, осуществляющих деятельность в области создания и распространения программного обеспечения, от уплаты налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, с 1 января 2021 года.

"По факту высвободившиеся средства предприниматели направили на развитие бизнеса и создание новых конкурентоспособных рабочих мест. В итоге, снижение поступлений по налогу на прибыль в 2021 году от IT-отрасли на 9,3% или 5,6 млрд рублей было скомпенсировано увеличением платежей в бюджет Москвы по НДФЛ на 24,1%. В абсолютном выражении предприятия информационно-телекоммуникационной сферы перечислили по НДФЛ на 22,1 млрд рублей больше, чем в 2020 году. Отрасль - в тройке лидеров по росту объемов уплаченного НДФЛ как в абсолютном, так и относительном выражении. Количество рабочих мест и уровень заработных плат в IT-сфере увеличивались более быстрыми темпами, чем в среднем по городу", - пояснила Зяббарова.

Налоговые и неналоговые платежи в бюджет Москвы от организаций, занятых в IT-сфере, в 2021 году увеличились на 19,2 млрд рублей или 11,9% по сравнению с показателями 2020 года и составили 179,6 млрд рублей, заключили в департаменте финансов столицы.