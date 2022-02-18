Россияне назвали трудности с самодисциплиной главной проблемой удаленки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Трудности с самодисциплиной стали главной проблемой россиян на удаленке. Об этом говорится в результатах опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного с 11 по 17 февраля среди 1 980 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

"Участники опроса, которые перешли на дистанционный формат занятости, столкнулись со следующими проблемами: трудности с самодисциплиной, рабочий день получается длиннее, чем при традиционном режиме - 27,1%, отсутствие живого общения усложняет рабочие процессы - 25%, увеличивается количество планерок и созвонов, затягиваются сроки по задачам - 10,4%, родственники отвлекают от работы - 8,3%, плохое интернет-соединение дома - 4,2%, конкуренция за компьютер, которым пользуются все члены семьи - 2,1%", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 52% респондентов на данный момент работают в традиционном режиме и не перешли на удаленку из-за нового штамма коронавируса, 28% сотрудников трудятся "гибридно" - время от времени посещают офис, 15% опрошенных полностью перевели на работу из дома. Лишь 5% участников исследования отметили, что работали удаленно и ранее.

Сферы, которые указали большинство респондентов, перешедших на удаленку: IТ, телеком - 20,8%, продажи - 12,5%, образование, наука, языки - 10%, бухгалтерия, финансы, банки - 7%.

Причины отказа от дистанционного формата в коронавирус, которые обозначили респонденты: деятельность организации невозможна онлайн - 50%, низкая статистика по заболеваемости среди сотрудников - 17,3%, руководство не видит рисков, беспокоится о падении продуктивности работников на удаленке - 9,6%, начальство неохотно отпускает сотрудников из офиса по любым поводам, даже на время отпуска - 9,6%.