Китайские СМИ опубликовали список лучших мест для серфинга на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Китайская газета "Наньго душибао" провела исследование, по итогам которого опубликовала список наиболее благоприятных мест для серфинга на Хайнане. Помимо популярного в КНР "рая для серфингистов" в городе Ваньнин, расположенного на востоке острова, в перечне фигурируют менее известные акватории на южном и юго-восточном побережье.

Издание перечислило названия бухт, которые территориально относятся к Ваньнину, к курортному городу Санья и Линшуй-Лискому автономному уезду, тоже имеющему прекрасные условия для пляжного отдыха. Авторы описывают преимущества местного ландшафта, благодаря которым в этой части Хайнаня круглый год не бывает холодов. Газета напоминает, что после признания в 2016 году серфинга олимпийским видом спорта значимость данного района существенно возросла.

"Наньго душибао" также приводит сведения о средней температуре воды и высоте волн в местах, которые наиболее подходят для серфинга. В среднем это 25-26 градусов по Цельсию и колебания водной поверхности, достигающие одного-двух метров. В статье отмечается, что благодаря росту популярности этого вида спорта на юге Хайнаня в последние годы стали появляться и динамично развиваться новые формы туризма.

Что касается времяпрепровождения в Санья, где имеется бухта Хоухайвань, идеально подходящая для серфингистов, эксперты издания утверждают, что кататься на доске там безопасно, к тому же волны в этой акватории "регулярны круглый год". На берегу курорта, находящегося на небольшом полуострове, к которому с юга прилегает узкий морской залив, окруженный со всех сторон сушей, уже создана развития инфраструктура - современные гостиницы, рестораны и около 50 клубов для серфинга.

Что касается серфингистской базы в Линшуй-Лиском автономном уезде, газета обращает особое внимание на бухту Циншуйвань, где имеются великолепные песчаные пляжи, перемежающиеся со скалистыми участками. По оценке специалистов Всемирной лиги серфинга, эти места идеально подходят для данного вида спорта, что позволяет организовывать там соревнования регионального и международного уровня.

Авторы подробно описывают бухты в районе города Ваньнин, где периодически проводятся масштабные состязания, в некоторых из них принимают участие тысячи серфингистов из нескольких десятков стран. В статье подчеркивается, что для тех, кто любит покататься на волнах, эти места - лучшие в Китае. Кроме того, поблизости находятся плантации, где выращивается знаменитый синлунский кофе. Сюда круглый год приезжают сотни тысяч туристов, которые помимо спорта могут насладиться комфортом первоклассных отелей, окунуться в расслабленный и неторопливый отдых.