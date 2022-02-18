В "Технополисе "Москва" создадут почти 2 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Почти 2 тыс. рабочих мест создадут в "Технополисе "Москва". Это произойдет благодаря присоединению к площадке еще одной территории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В столичной ОЭЗ работают около 200 компаний, из них порядка 90 - в статусе резидента. Они разрабатывают и выпускают лекарства, композитные материалы, микроэлектронику, аппараты ИВЛ, роботов, досмотровое оборудование и другие инновационные продукты. За все время существования резиденты вложили почти 60 млрд рублей инвестиций, а также создали свыше 8 тыс. рабочих мест. Расширение крупнейшей площадки ОЭЗ в Печатниках позволит дополнительно создать порядка 1,8 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что, по прогнозам, объем частных инвестиций в развитие производств на новой территории составит около 3,7 млрд рублей. В планах на ближайшие годы реорганизовать часть промзоны "Южный порт" по проекту "Индустриальные кварталы". Уже есть три проекта решения о комплексном развитии территорий общей площадью около 90 га. Там построят больше 2,5 млн кв. м недвижимости. Появится не менее 33,6 тыс. новых рабочих мест.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, компании, которые разместят свое производство на новых территориях ОЭЗ, в дальнейшем смогут получить статус резидента и определенные льготы.

"Например, они освобождаются от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, налог на прибыль для них составляет 2% вместо 20%. С 2006 года резиденты ОЭЗ сэкономили на налоговых отчислениях более 3,2 млрд рублей. Это позволяет им направлять дополнительные средства на развитие производств", - сказал он.