"Северсталь" может выплатить дивиденды за IV квартал из расчета 109,81 рублей на акцию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Совет директоров горно-металлургической компании "Северсталь" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам работы в IV квартале 2021 года из расчета 109,81 рубля на акцию. Об этом говорится в пресс-релизе "Северстали"

Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на собрании акционеров, которое состоится 20 мая 2022 года. Рекомендуемая дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 31 мая 2022 года.

Производство

Горно-металлургическая компания увеличила производство стали в октябре - декабре 2021 года на 5% по сравнению с предыдущим кварталом, до 3,03 млн тонн, говорится в сообщении.

Производство чугуна в четвертом квартале выросло на 7%, до 2,93 млн тонн. В то же время продажи стальной продукции увеличились на 15%, до 3,1 млн тонн.

В 2021 году "Северсталь" нарастила производство стали на 3%, до 11,65 млн тонн. Выпуск чугуна вырос на 15%, до 10,96 млн тонн. Продажи стальной продукции за отчетный период увеличились на 6%, до 11,1 млн тонн.

Чистая прибыль

Чистая прибыль "Северстали" в октябре - декабре 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 21% по сравнению с предыдущим кварталом, до $978 млн, сообщила компания.

В то же время выручка сталелитейщика выросла на 2%, до $3,27 млрд. Показатель EBITDA в четвертом квартале уменьшился на 16%, до $1,45 млрд.

В 2021 году "Северсталь" увеличила чистую прибыль в 4 раза, до $4,08 млрд. Выручка сталелитейщика выросла на 69%, до $11,64 млрд, показатель EBITDA увеличился в 2,5 раза, до $5,98 млрд.

Капзатраты

Капитальные затраты "Северстали" в 2022 году могут составить $1,6 млрд против $1,16 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. При этом данная сумма может быть скорректирована в результате изменения курса рубля.

"Ожидается, что рост капитальных вложений по итогу 2022 года будет примерно на 38% по сравнению с 2021 годом (инвестиции в прошлом году - $1,157 млрд)", - отмечают в "Северстали". Как добавили в компании, в 2022 году планируется инвестировать $1,6 млрд, фокусируясь на стратегических приоритетах.

В частности, по данным "Северстали", $878 млн будет инвестировано в проекты развития, из которых $336 млн в проекты, связанные с защитой окружающей среды и климата. Еще $356 млн компания планирует направить на поддержание существующих мощностей. Также $137 млн будут направлены на инвестиции в IT и цифровые проекты.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций.