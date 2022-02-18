Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии в пятницу демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным Московской биржи на 10:00 мск, долларовый индекс РТС рос на 0,95% и находился на уровне 1 463,81 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени поднимался до 3 553,45 пункта (+1,21%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,5%, до 3 528,63 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE уменьшалась на 0,51%, до $92,5 за баррель. Фьючерс на WTI дешевел на 0,5% и торговался на уровне $89,59 за баррель.