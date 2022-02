Московская компания Oxygen открыла доступ по подписке к базам данных Oracle

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Столичная компания Oxygen - собственник дата-центра и облачной платформы - первой в России открыла доступ к базам данных Oracle по подписке из российского облака. Об этом сообщил журналистам глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Москва последовательно развивается как центр компетенций ИТ и укрепляется в статусе одного из мировых лидеров технологических инноваций. Московская компания Oxygen - первый дата-центр в России и один из первых в мире, открывший доступ к базам данных Oracle по подписке", - сказал он.

Прохоров пояснил, что, локализовав систему управления базами данных Oracle, компания Oxygen решает две главные потребности российского бизнеса и иностранных компаний, которые осуществляют деятельность в России - размещение данных на территории РФ и отказ от больших капитальных затрат, необходимых для покупки оборудования и лицензий.

Как отметили в пресс-службе департамента, базы данных Oracle являются одним из главных инструментов с точки зрения ИТ специалистов. Раньше компании, которым необходимо работать с высокопроизводительными базами данным Oracle, покупали у зарубежных поставщиков специализированные серверы и оплачивать лицензии. Помимо этого, требовалось решать все вопросы, связанные с владением - размещение, администрирование, поддержка лицензий и другое, и обновлением решения целиком раз в три-четыре года.

Новый сервис дает бизнесу любого размера и отрасли возможность размещения баз данных Oracle в российском облаке, оплачивая только емкость и потребляемую мощность. Облачная модель Oxygen позволяет передать функции запуска, интеграции, поддержки и обновления специалистам центра обработки данных (ЦОД), а также оплачивать потребляемые ресурсы по модели Pay As You Go - заказчик оплачивает только фактически потребленные ресурсы.

"Стать первым дата-центром в России и одним из первых в мире, предлагающим такой сервис, - это и серьезный вызов, и большая ответственность, и новые возможности. Oracle DBaaS by Oxygen - это новый сложный интеллектуальный продукт. Он становится важной частью cформированной облачной экосистемы Oxygen. Мы уверены, что комбинация возможностей решения Oracle DBaaS by Oxygen с другими облачными продуктами нашей компании позволит успешно запускать в нашем облаке комплексные интеграционные ИТ проекты для наших заказчиков", - отметил основатель и гендиректор Oxygen Павел Кулаков.

Oxygen в ОЭЗ

По данным департамента, компания Oxygen - провайдер полного спектра ИТ услуг: от создания дата центров и инженерных систем до разработки облачных платформ и инфраструктуры. С 2010 года компания владеет современным дата-центром уровня надежности Tier III. Дата-центр на 1 500 стоек с мощностью 16 МВа отвечает международным стандартам TIA-942 и имеет сертификат Uptime Institute с показателем надежности 99,982%. В 2020 году Oxygen запустил собственную облачную платформу в Сингапуре, в 2021 - облачный кластер в Западной Сибири. Oxygen занимает 13 место в рейтинге крупнейших поставщики услуг ЦОД в России за 2020 год.

Проект Oxygen постоянно растет и развивается, отметил гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев. "ЦОД работает на площадке ОЭЗ с 2010 года. В прошлом году компания вошла в число резидентов "Технополиса "Москва", и с этого момента получила доступ к преференциям ОЭЗ. Используя комплекс мер поддержки бизнеса, дата-центр к 2024 году расширит свои мощности на площадке "Печатники" и сможет нарастить объем предоставляемых услуг в сфере обработки и хранения данных. Новые решения резидента подтверждают высокий уровень инновационности и технологичности компании", - подчеркнул он.

По мнению специалистов департамента, Oracle DBaaS by Oxygen - оптимальное решение для проектов и кейсов, где важны преимущества облачной модели - скорость разворачивания, гибкость, масштабируемость, отсутствие капитальных вложений, а также требуется высокая производительность обработки данных. Архитектура решения имеет ряд отличий от классического "публичного" облака. В нем учтены высокие требования по безопасности: обеспечение суверенитета данных, соблюдение нормативных отраслевых требований и корпоративной политики. Также решены вопросы сверхвысокой производительности сети, интеграции локальных приложений и баз данных.