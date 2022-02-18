Мишустин назначил нового руководителя Роспатента

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова, занимавшего до этого должность замглавы ведомства, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале правительства.

"Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство возглавлял Григорий Ивлиев. В кабмине напомнили, что Зубов начал работать в Роспатенте в ноябре 2018 года и до настоящего момента занимал должность заместителя руководителя.

Юрий Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве, окончил Московский государственный университет культуры и искусств, факультет менеджмента и социально-информационных технологий по специальности "Информационные системы в социально-культурной сфере". Позднее также прошел обучение в Международном институте менеджмента ЛИНК. Кандидат педагогических наук.

В 2000-2008 годы занимался развитием бизнеса в торговом доме "Библио-Глобус". После этого перешел на государственную службу. В течение пяти лет Зубов работал в Министерстве культуры в должности заместителя начальника, затем начальника отдела науки, инноваций и информационных технологий Департамента науки и образования. С 2013 по 2016 год был замначальника Управления информационных технологий Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России. Позднее возглавил Федеральный институт промышленной собственности.