В Ростовской области до 2024 года планируют провести разведку запасов рудного золота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Разведку запасов рудного золота в пределах перспективных участков Ольховской площади в Ростовской области планируется провести в 2022-2024 годах, следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает департамент по недропользованию по Южному федеральному округу.

"Объектом закупки является выполнение геологоразведочных работ по объекту "Поисковые и оценочные работы на рудное золото в пределах перспективных участков Ольховской площади (Ростовская область) <…>. В результате работ должны быть установлены следующие параметры: предварительные границы месторождения, группа сложности геологического строения месторождения, временные разведочные кондиции, запасы категории С2 и С1 (перспективные запасы, выявленные за пределами разведанных частей месторождений и запасы разведанных месторождений), прогнозные ресурсы категории Р1", - говорится в конкурсной документации.

Работы должны выполнить в три этапа начиная со II квартала 2022 года, полностью завершить их предполагается в IV квартале 2024 года. Максимальная сумма контракта составляет 379,2 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 марта, итоги планируется подвести 14 марта.