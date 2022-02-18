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Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня завершились ростом котировок

Сильнее всего выросли акции компаний, занятых сфере энергетики

ШАНХАЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Торги на фондовых биржах материкового Китая завершились в пятницу ростом основных индексов. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована на сайтах этих торговых площадок.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос на 0,66%, до отметки 3490,757. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 0,75%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market при этом снизился на 0,29%.

В положительной зоне оказались все основные сводные индексы, кроме информационных технологий, чей индекс снизился на 0,52%. Сильнее всего выросли акции компаний, занятых сфере энергетики.

Ростом котировок закрылись торги и на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 0,27%, до отметки 13459,68. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 поднялся на 0,48%.

Положительная динамика наблюдается на биржах материкового Китая третий день подряд. Инвесторы позитивно отреагировали на недавнее вливание ликвидности и снижение ставок по кредитам центробанком страны на фоне данных о снижении темпов роста внутренней инфляции в январе.

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