Пассажиропоток новосибирского аэропорта Толмачево вырос более чем на 45% в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток крупнейшего транзитного узла за Уралом, новосибирского аэропорта Толмачево вырос более чем на 45% по сравнению с 2020 годом - до 6,7 млн человек. Рост связан с увеличением полетной программы базового перевозчика авиакомпании S7 Airlines, сообщает в пятницу пресс-служба полпреда в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолия Серышева по итогам его встречи с гендиректором аэропорта Евгением Янкилевичем.

Как сообщал министр транспорта региона Анатолий Костылевский, в 2020 году пассажиропоток новосибирского аэропорта Толмачево снизился на 31% по сравнению с 2019 годом и составил 4,6 млн человек. Критического падения показателей новосибирского аэропорта помогло не допустить субсидирование региональных перевозок.

"По итогам 2021 года в аэропорту Толмачево обслужено более 6,7 млн пассажиров. Это на 0,2% больше, чем в докризисном 2019 году. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях увеличилось на 23,3% к 2019 году и составило более 6 млн человек. Рост объемов перевозок связан с увеличением полетной программы базового авиаперевозчика S7 Airlines, в том числе в рамках программы субсидирования из федерального бюджета межрегиональных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в аэропорту было обслужено более 2 млн трансферных пассажиров, их доля в общем пассажиропотоке составила 30%. Всего за прошедший год в аэропорту Толмачево было обслужено более 36 тыс. самолетовылетов (плюс 8,7% к аналогичному периоду 2019 года). Грузопоток составил 35,1 тыс. тонн (плюс 2,9% к предыдущему году), что является рекордным значением и превышает показатели предыдущих лет.

Сейчас по программе развития аэропорта, в том числе для увеличения пропускной способности авиаузла, реализуется проект реконструкции аэровокзального комплекса. Новый терминал площадью 56 тыс. кв. м планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. "На данный момент завершены работы по устройству кровли аэровокзального комплекса. Начат монтаж внутреннего инженерного оборудования и технологического оборудования автоматизированной багажной системы. Проводится укладка инженерных сетей и чистовая отделка помещений", - уточнили в пресс-службе.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс.