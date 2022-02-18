Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 февраля снизится до $91 за тонну

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 февраля по 2 марта снизится до $91 за тонну против $92,8 неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя понизится с $74,1 до $73,3 за тонну, пошлина на кукурузу снизится с $52,7 до $52,2 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $330,1 за тонну, на ячмень - при цене в $289,8 за тонну, на кукурузу - $259,6 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 г. Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 г. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.