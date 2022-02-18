Уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2021 года составил 19%

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Грузии вырос в четвертом квартале 2021 года, составив 19%, что на 1,4 процентного пункта (п.п.) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные опубликовала в пятницу Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат").

По ее данным, особенно много людей без работы проживает в городах. В октябре, ноябре и декабре 20,1% городских жителей были безработными, что на 2,1 п.п. меньше по сравнению с данными за 2020 год. Уровень безработицы в селах составил 17,4% (на 0,3 п.п. меньше, чем в прошлом году).

В четвертом квартале сократился традиционно высокий уровень безработицы среди мужчин. В октябре, ноябре и декабре 20,6% мужчин были безработными, что на 1,8 п.п. меньше по сравнению с данными за 2020 год. Уровень безработицы среди женщин составил 16,8% (на 1 п.п. меньше).

По данным Национальной службы статистики, в четвертом квартале прошлого года выросло число наемных работников по сравнению с самозанятыми. В октябре, ноябре и декабре доля наемных работников среди трудоустроенного населения составила 67,6%, что на 0,3 п.п. больше по сравнению с показателями за 2020 год. Что касается самозанятых, то в четвертом квартале таких оказалось 32,4% (на 0,3 п.п. меньше, чем в 2020 году).