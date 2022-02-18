Иркутская область подала заявку на инфраструктурный кредит на 16,1 млрд рублей

ИРКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области подали заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита на 16,1 млрд рублей. Деньги предполагается направить, в частности, на продолжение пяти проектов, на которые ранее региону одобрили инфраструктурный кредит в размере 8,65 млрд рублей, сообщила в пятницу ТАСС министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.

"Заявка для участия в конкурсном отборе на 2024-2025 годы направлена в Минстрой России на общую сумму 16,1 млрд рублей на продолжение реализации пяти проектов, направленных на комплексное развитие территории, начало реализации которых одобрено в рамках лимитов 2022-2023 годов, а также на реализацию проектов строительства жилого микрорайона "Миниполис" в городе Братске, проекта "Иркутские кварталы", модернизацию городского электрического транспорта в Иркутске, обновление парка автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в Иркутске", - сказала министр.

Для Иркутска планируется закупить 100 автобусов большой вместимости, десять трамваев и 12 троллейбусов. По проекту регенерации исторического центра столицы региона "Иркутские кварталы" средства инфраструктурного кредита планируется направить на проектирование и строительство коммунальных сетей, ливневой канализации, дорог.

В Братске деньги предполагается вложить в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, детского сада на 250 мест, сетей водоснабжения и водоотведения в будущем жилом микрорайоне "Миниполис". В Тайшете, где будут строить аналогичный жилой район, - на завершение строительства школы, а также строительство детского сада и поликлиники, модернизацию котельной и строительство сетей теплоснабжения.

Первый кредит

В сентябре 2021 года в правительстве РФ была одобрена первая заявка Иркутской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 8,65 млрд рублей. Власти региона направляют эти деньги на пять проектов. Это проектирование теплового луча от ТЭЦ-10 в Ангарске до Иркутска и реконструкция канализационных очистных сооружений в Иркутске, строительство теплового луча и реконструкция трубопроводов в предместье Рабочем в Иркутске, реконструкция тепловой магистрали в Ангарске, строительство школы на 1 275 мест в городе Тайшете, строительство котельной на биотопливе и очистных сооружений в Усть-Куте.

Эти проекты будут способствовать строительству в Иркутской области 2,4 млн кв. м жилья. В частности, 79 тыс. кв. м жилплощади планируется построить в Тайшете, где в декабре 2021 года запустили первую очередь алюминиевого завода, в связи с чем местные власти рассчитывают на прирост населения.

Как сообщила ТАСС Гершун, строительство инфраструктуры по этим проектам планируется в 2022-2025 годах, жилья - в 2024-2037 годах.

Министр также уточнила, что бюджетный кредит предоставляется под 3% годовых на срок не менее 15 лет с условием погашения ежегодно равными долями, начиная с третьего года предоставления кредита. Предусмотрена возможность досрочного погашения.

В послании Федеральному собранию в 2021 году президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Ранее сообщалось, что до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.