Huawei выпустила на российский рынок складной смартфон и обновленный флагман серии P50

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Компания Huawei выпускает на российский рынок смартфон новой флагманской серии Huawei P50 Pro и первую складную модель производителя - Huawei P50 Pocket. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Серия Huawei P всегда была воплощением нашего стремления к совершенству в дизайне и технологиях мобильной фотографии. Новый Huawei P50 Pro открывает очередную главу в истории инноваций. Впервые применив в камере смартфона оптику Huawei XD, мы вновь расширили рамки возможного, превзойдя самые смелые ожидания", - отметил исполнительный и генеральный директор Huawei Consumer BG Ричард Ю, слова которого приводятся в сообщении.

Модель Huawei P50 Pro на 7 г легче и на 0,45 мм тоньше своего предшественника - Huawei P40 Pro. При этом экран нового смартфона больше - 6,6 дюйма по диагонали. В компании отметили, что снабдили смартфон более мощной камерой, в сравнении с предыдущей моделью, изменили ее дизайн, улучшили оптику и функцию обработки изображения, а также усовершенствовали стабилизацию при съемке движущихся объектов и записи видео.

Huawei P50 Pocket - это первый складной смартфон серии. На одной из половинок расположена основная камера и мини-экран. Его толщина в сложенном состоянии - 15,2 мм, а вес - 190 г. В разложенном виде P50 Pocket - это стандартный смартфон с дисплеем диагональю 6,9 дюйма.

Обе модели построены на пятиядерном процессоре Snapdragon 888 4G, оснащены 8 Гб оперативной памяти и накопителем на 256 Гб. Рекомендованная цена Huawei P50 Pro - 89 999 рублей, Huawei P50 Pocket - 129 999 рублей.