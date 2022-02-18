Представители Германии примут участие в организации ПМЭФ-2022

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Немецкая компания примет участие в организации Питерского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2022 году и окажет помощь в презентации российских инвестпроектов для представителей бизнеса из ФРГ. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс.

"Компания Mangold Consulting GmbH примет участие в формировании программы для российско-германской повестки в рамках Петербургского международного экономического форума, а также совместно с инвестиционной платформой Фонда Росконгресс - Фондом РК-Инвестиции - организует презентацию российских инвестиционных проектов для представителей немецкого бизнеса", - говорится в сообщении.

В ходе встречи директора фонда Александра Стуглева и представителя ФРГ было отмечено, что 12 мая в преддверии ПМЭФ в Мюнхене также планируется провести российско-германский круглый стол с участием бизнесменов из обеих стран.

ПМЭФ пройдет 15-18 июня 2022 года.