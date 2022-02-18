Доходы бюджета Магаданской области увеличатся на 1,9 млрд рублей

ТАСС, 18 февраля. Депутаты Магаданской областной думы на заседании профильного комитета поддержали поправки в бюджет региона, увеличив его доходы на 1,9 млрд рублей - до 43,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной думы.

Рассматривался проект поправок в областной бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. На этот год общую сумму доходов предлагается увеличить на 1,9 млрд рублей. Таким образом, доходная часть регионального бюджета составит 43,6 млрд рублей. Комитет рекомендовал включить рассмотренные вопросы в повестку очередного заседания думы.

"Дополнительные доходы бюджета Магаданской области формируются преимущественно за счет налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль. Наши недропользователи и остальные основные для Колымы сферы экономики хорошо отработали в 2021 году, в результате чего мы прошлый год закончили с историческим объемом бюджетных доходов. Есть все основания говорить, что тенденция будет сохранена и в 2022 году", - цитируют в сообщении слова спикера думы, председателя комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам Сергея Абрамова.

Плановые назначения увеличены в основном по налогу на добычу полезных ископаемых с учетом актуальных прогнозов по ценам на драгметаллы и курсу доллара США. План по неналоговым доходам увеличен в связи с предложением департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области, а также с результатами анализа фактических поступлений в областной бюджет. Вырос объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Увеличивается расходная часть областного бюджета, с ростом на 1 млрд рублей она составит в 2022 году 45 млрд рублей. Уточненный дефицит областного бюджета на 2022 год - около 1,4 млрд рублей или 4,2% к налоговым и неналоговым доходам.

"Часть дополнительных средств направлена на погашение дефицита бюджета Магаданской области, а также на сокращение внутреннего долга и объема коммерческих кредитов. А основная часть будет израсходована на капитальное строительство объектов социальной инфраструктуры, жилых домов, на реализацию в регионе программы "1000 дворов", а также на "детский бюджет" - выплаты семьям с детьми. Это наши приоритеты, которые нашли отражение в корректировке бюджета на 2022 год. Однако на заседании комитета мы отметили, что два направления - финансирование здравоохранения и исполнение обязательств области перед ресурсоснабжающими организациями - не до конца сбалансированы. Будем работать над показателями бюджета для увеличения финансирования", - отметил Абрамов.

Дополнительные расходы

В обновленном проекте бюджета дополнительные средства направляются на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за кураторство педагогам образовательных организаций среднего профессионального образования, обеспечение жильем детей-сирот, строительство детского сада в третьем микрорайоне Магадана, строительство средней школы в Оле. Увеличены ассигнования на предоставление грантов победителям конкурса молодежных проектов "Есть идея!", на мероприятия в сфере молодежной политики в городских округах, на поддержку некоммерческих организаций, на выплаты представителям коренных малочисленных народов.

По программе "Развитие культуры и туризма в Магаданской области" предусмотрены расходы на создание школ креативных индустрий, на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев и на реновацию учреждений культуры. Средства также направляются на строительство и реконструкцию двух жилых домов в поселке Сокол и общежития под жилые квартиры в Оле, на комплексное благоустройство не менее 17 дворовых территорий в регионе по проекту "1000 дворов".

Бюджетные ассигнования увеличены также на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений в Магаданской области, приобретение специализированной техники и оборудования для лесовосстановления и лесоразведения, для охраны лесов от пожаров.