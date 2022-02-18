Власти Сингапура выделят $417 млн для помощи населению в условиях растущей инфляции

СИНГАПУР, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Сингапура в текущем году выделит 560 млн сингапурских долларов ($417 млн) в качестве финансовой помощи жителям на фоне растущих цен из-за мировой инфляции. Об этом заявил в пятницу министр финансов Лоуренс Вон, выступая в парламенте с бюджетом на нынешний год.

"Мы понимаем актуальные проблемы семей и предприятий и предоставляем значительную поддержку, средства на которую в размере 560 млн [сингапурских] долларов заложены в бюджете. Данный шаг направлен на оказание помощи в условиях растущих цен", - сказал глава ведомства.

Сумма помощи будет зависеть от уровня дохода семьи, в среднем составит 100 сингапурских долларов ($75). Кроме того, каждому гражданину Сингапура до 21 года будет направлено 200 сингапурских долларов ($150), которые будут зачислены на специальный счет для нужд образования.

Министр также напомнил, что "за последние два года правительство выделило почти 100 млрд сингапурских долларов ($75 млрд) на поддержку населения и бизнеса в связи с ограничениями, вводимыми из-за пандемии коронавируса". "В частности, благодаря этому уровень безработицы составляет около 3,2%, что сопоставимо с периодом до пандемии", - отметил Вон.