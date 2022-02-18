"Газпром нефть" нарастила в 2021 году продажи топлива на АЗС на 12%, до 9 млн тонн

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" увеличила в 2021 году общий объем розничных продаж через сеть АЗС в России на 12%, до 9 млн тонн. Для обеспечения потребностей рынка компания нарастила производство топлива на российских НПЗ более чем на 7%, сообщает "Газпром нефть".

"В 2021 году мы расширили географию деятельности сети, открыли новые станции и повысили эффективность действующих. Развитие продолжается: в наших планах - открытие порядка 45 автозаправочных станций "Газпромнефть" в России. Это будут как объекты городского формата, так и АЗС на крупнейших новых автомагистралях: М-11, М-12 и ЦКАД", - сказал руководитель сети АЗС "Газпромнефть" в России Олег Кузьменков.

В 2021 году сеть "Газпромнефть" также увеличила количество станций более чем на 4% - до 1432 станций и расширила географию деятельности в России до 47 регионов.

"Почти половина новых объектов запущена для усиления присутствия "Газпром нефти" на розничном рынке нефтепродуктов Центрального федерального округа. В Москве и Московской области построены 16 АЗС, в Рязанской области - 6, в Воронежской - 3 новые станции", - добавили в компании.