"Ъ": производители продуктов уменьшают объем упаковки из-за роста цен

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Рост издержек и цен на продукты вынуждают производителей уменьшить размер упаковки, чтобы сохранить прежнюю стоимость товаров и не отпугнуть покупателей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

По словам источника, Nestle ввела в ассортимент шоколад "Россия" весом 82 г, тогда как ранее продукт поставлялся по 85 г, а объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г. Danone сократила объем питьевых йогуртов "Активиа" с 270 г до 260 г. "Макфа" ввела макаронные изделия в упаковке 400 г вместо привычных 450 г, у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л.

Кроме того, Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке 75 г, которые ранее продавались по 85 г. У некоторых брендов печенья вес пачек снизился с 126 г до 112 г, сливочного масла - с 180 г до 150 г, сметаны - с 315 г до 300 г, добавляет источник.

В Heineken отмечают, что уменьшение упаковки - вынужденная мера, которая позволяет сохранять ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности населения, пишет "Коммерсантъ".

Комментарии ретейлеров

В сети "Верный" подтвердили, что в январе Nestle уменьшила вес некоторых позиций шоколадных батончиков Nesquik на 10 г, до 90 г. О смене литража также заявляли Danone и другие производители молочных продуктов. Сокращение упаковки не влияет на конечную цену для покупателя, она остается прежней, подчеркнули в сети. Так производители сдерживают цены в условиях роста себестоимости, пишет издание.

В сети добавляют, что снижение объема упаковок не приводит к падению спроса. В "Ленте" заявили, что не фиксируют случаев сокращения объема продуктов в последнее время. В X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Магните", Auchan на вопросы не ответили.

В Unilever (Knorr, "Золотой стандарт", "Инмарко" и др.) говорят, что несколько лет оптимизируют размер упаковок продуктов питания, снижая количество материалов за счет изменения конструкции, уменьшения толщины и т. д. А стоимость упаковочных материалов растет.