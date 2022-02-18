МИД КНР назвал политизацией решение США внести в "пиратский список" WeChat и AliExpress

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Китайские власти считают политизированным шагом решение американских властей о внесении китайского мобильного приложения WeChat и торговой площадки AliExpress в список пиратских рынков. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай всегда уделяет большое внимание вопросам, касающимся защиты прав на интеллектуальную собственность, - сказал он на брифинге. - Мы настаиваем, чтобы США прекратили политизировать торгово-экономические вопросы".

По словам китайского дипломата, Вашингтон "должен занять объективную позицию по отношению к компаниям КНР" и создать для них "справедливые и недискриминирующие условия".

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, аппарат представителя США на торговых переговорах включил управляемые Tencent и Alibaba вышеназванные торговые платформы в список пиратских рынков, которые, по мнению Вашингтона, содействуют продаже поддельной продукции.