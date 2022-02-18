В Краснодаре планируют создать крупнейший развлекательный центр в России

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Крупнейший в России развлекательный центр площадью около 100 га планируется создать в северо-восточной части Краснодара. Центр будет включать парк аттракционов, аквапарк и другие развлекательные площади, сообщил в пятницу на брифинге директор Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИПГ) Павел Спирин.

Ранее сообщалось, что в северо-восточной части Краснодара в районе поселков Знаменский и Новознаменский планируется строительство нового микрорайона с численностью более 300 тыс. жителей.

"[Планируется построить] самый крупный в России, а возможно, и в Европе развлекательный центр, обсуждается сейчас вопрос формирования большого административного центра с тем, чтобы снизить инфраструктурную и транспортную нагрузку из центральной части горда ", - сказал Спирин.

Заместитель директора по проектным работам, главный архитектор НИИПГ Ирина Гришечкина также уточнила, что в развлекательную зону будут включены аквапарк, парк аттракционов и другие виды развлекательных точек притяжения. Общая площадь центра составит порядка 100 га.

Также в новом микрорайоне планируется создать большое количество объектов инфраструктуры, в том числе несколько бассейнов, базу для занятий регби и конно-спортивный комплекс.

Ранее стало известно, что крупный кластер для решения проблемы доступности медицинской помощи построят в Краснодаре к 2030 году. В северо-восточной части города в районе поселков Знаменского и Зеленопольского возводится первый объект медицинского кластера - онкологический центр. Под строительство выделено более 57 га земли. Планировалось, что в состав медкластера войдет реабилитационный центр, в том числе для людей после инсульта, с травмами, полученными в ДТП.