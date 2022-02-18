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Минэнерго России разрабатывает с Китаем соглашение о поставках 100 млн тонн угля

По данным ведомства, российский экспорт угля имеет очень хорошие перспективы из-за сокращения предложения на мировом рынке

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в республику в объеме 100 млн тонн. Об этом сообщил директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников на конференции Argus "Уголь России 2022".

Мочальников напомнил, что в октябре 2021 года Россия и Индия в рамках Российской энергетической недели подписали меморандум о поставках 40 млн тонн угля в Индию. "Сейчас находится в разработке межправсоглашение с Китайской Народной Республикой, и там стоит цифра 100 млн тонн", - сказал он.

"Смотрим на это с перспективой. И в ближайшие годы наши потребители должны получить столько угля, сколько им нужно", - отметил глава департамента.

Мочальников также отметил, что российский экспорт угля имеет очень хорошие перспективы из-за сокращения предложения на мировом рынке. Кроме того, по его словам, в последние пять-шесть лет приоритетным экспортным направлением для России является рынок АТР на фоне роста спроса на уголь в этом регионе. "До 2030 года у нас хорошие перспективы, и Россия должна свою долю на этом растущем рынке занять", - добавил он.

Как следует из презентации Мочальникова, доля российского угля на рынке АТР в 2021 году составила 12%. При этом с 2010 года этот показатель вырос на 8 процентных пунктов (с 4% до 12%).

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