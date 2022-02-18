Литва возобновит выплату €1 тыс. согласившимся вернуться домой нелегальным мигрантам

ВИЛЬНЮС, 18 февраля. /ТАСС/. Литва возобновляет выплату мотивационного пособия в размере €1 тыс. нелегальным мигрантам, добровольно согласившимся вернуться в свою страну. Об этом в пятницу сообщило МВД балтийской республики.

"Ранее действовавшее решение об увеличении в три раза подъемного пособия мигрантам себя оправдало, поэтому возвращаемся к этой практике", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Агне Билотайте.

С августа 2021 года для поощрения добровольной репатриации Литва начала платить согласившимся покинуть балтийскую республику нелегалам подъемные в размере €300, которые вручались наличными перед посадкой в самолет. В декабре эта выплата была повышена до €1 тыс. Такой порядок действовал до 20 января текущего года, после чего вернулись к выплате €300.

По данным ведомства, мотивационное пособие помогло принять решение 841 мигранту, эти люди добровольно покинули Литву. В настоящее время рассматриваются около 70 просьб о помощи в репатриации. Как отмечает МВД, содержание одного мигранта обходится Литве в год в €11 тыс.

В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее. С августа 2021 года пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Литву не были пропущены более 8,3 тыс. человек.