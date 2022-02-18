"Лукойл" закрыл сделку по покупке доли 9,99% в проекте Шах-Дениз за $1,45 млрд

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Компания "Лукойл" закрыла сделку по приобретению у компании Petronas доли 9,99% в газовом проекте Шах-Дениз в Азербайджане за $1,45 млрд. После закрытия сделки доля "Лукойла" в проекте увеличилась с 10% до 19,99%, говорится в сообщении компании.

"ПАО "Лукойл" сообщает о закрытии сделки по покупке у компании Petronas 9,99%-ной доли в газовом проекте Шах-Дениз. Сумма сделки составила около $1,45 млрд. В результате сделки "Лукойл" увеличил свою долю в проекте с 10% до 19,99%", - указывается в сообщении.

О сделке было объявлено в октябре 2021 года. Тогда "Лукойл" намеревался выкупить 15,5% в проекте за $2,25 млрд, и, таким образом, увеличить свою долю с 10% до 25,5%. Однако в декабре британская BP, которая является оператором проекта, владея 28,8%, решила увеличить свою долю на 1,16% за $168 млн. Затем "Лукойл" объявил, что после переговоров с партнерами по проекту по вопросу соблюдения имущественных прав российская компания уменьшит долю, приобретаемую у Petronas, с 15,5% до 9,99%, а сумма сделки снизится с $2,25 млрд до $1,45 млрд.

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году.

Другими участниками проекта Шах-Дениз являются британская BP (оператор, доля 28,8%), турецкая ТРАО (19%), азербайджанская Socar (10%), иранская NICO (10%) и азербайджанская SGC (6,7%).