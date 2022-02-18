Комплексы по сортировке ТКО построят в пяти районах Новосибирской области до 2024 года

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Мусоросортировочные комплексы, которые позволят осуществлять обработку до 50% отходов, планируется построить в пяти районах Новосибирской области в 2023-2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

В сентябре Контрольно-счетная палата Новосибирской области заявила о рисках неисполнения в регионе госпрограммы развития системы обращения с ТКО в части строительства новых полигонов и площадок временного накопления из-за низких объемов финансирования. В феврале Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что вложит 60 млрд рублей в создание предприятий по обращению с отходами в регионах Сибири, в том числе в Новосибирской области.

"Мы согласовали с РЭО план по строительству шести новых объектов в сфере обращения с отходами. На каждом из них планируется размещение современных мусоросортировочных комплексов, в том числе с применением автоматической и полуавтоматической сортировки отходов, которые позволят осуществлять обработку до 50% отходов и готовить их к переработке", - цитирует пресс-служба министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова.

Как пояснил министр, создание объектов планируется в Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском и Новосибирском районах (два объекта). Подготовка проектов концессионных соглашений, формирование финансовых моделей проектов и условий концессионных соглашений должно завершиться к концу марта 2022 года. Строительство самих объектов запланировано на 2023-2024 годы.

В Новосибирской области планируется строительство 78 площадок временного накопления отходов: от одного до пяти в 29 районах. Их возведение, по оценке властей, обойдется более чем в 1 млрд рублей. Средства на строительство, реконструкцию объектов захоронения, обработку и обезвреживание отходов производства и потребления оцениваются в сумму около 9,2 млрд рублей.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В ноябре 2019 года Дмитрий Кобылкин, занимавший тогда пост главы Минприроды РФ, назвал 16 регионов, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из ключевых проблем региона является задолженность регоператора по обращению с ТКО ООО "Экология-Новосибирск" перед полигонами и перевозчиками. В конце 2021 года компания подала иск о самобанкротстве, в начале февраля суд ввел в компании процедуру наблюдения. Весной 2020 года профильный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с региональным оператором в одностороннем порядке.