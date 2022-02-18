Объем продаж собранных в Китае в январе автомобилей вырос на 0,9%

ШАНХАЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Общий объём продаж автомобилей в Китае в январе этого года составил 2,53 млн единиц, что на 0,9% превысило показатель за аналогичный период 2021 года. Такие данные содержатся в опубликованном в пятницу отчетном докладе Китайской ассоциации автомобильной промышленности.

При этом объем продаж по сравнению с декабрем 2021 года снизился на 9,2%. Что касается производства, то в январе в Китае было выпущено свыше 2,42 млн автомобилей. Рост данного показателя в годовом выражении составил 1,4%, но по сравнению с декабрем зафиксировано снижение на 16,7%.

Данные ассоциации по автомобилям на альтернативных источниках энергии свидетельствуют о том, что в январе объем их продаж достиг 431 тыс. единиц, что почти в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В 2021 году общий объем продаж автомобилей в Китае, согласно официальным данным, превысил 26,27 млн единиц - рост на 3,8% в годовом выражении. В 2022 году этот показатель может вырасти еще на 5,4%, до 27,5 млн автомобилей, прогнозируют в ассоциации.