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Минпромторг предложил включить беспилотные грузовики в программу льготного лизинга

Автомобили должны быть предназначены для использования на трассе М-11 "Нева"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил проект постановления о предоставлении 25% скидки по договорам лизинга на беспилотные грузовики, говорится в сообщении министерства.

"Проект постановления предполагает дополнить перечень субсидируемой техники высокоавтоматизированными транспортными средствами категории № 3 с предоставлением скидки в размере до 25% от его стоимости", - отмечается в сообщении.

Автомобили должны быть предназначены для использования на трассе М-11 "Нева".

"Беспилотные технологии - одно из ключевых перспективных направлений инновационного развития. Их внедрение будет не только иметь значительный позитивный эффект на сферу логистики, но и повлияет на многие смежные отрасли. А расширение программы льготного лизинга позволит поддержать спрос на высковоавтоматизированные грузовые автомобили, произведенные в России", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Также планируется предоставлять повышенную скидку в размере 12,5% (но не более 625 тыс. рублей) на одно транспортное средство по договорам лизинга, предусматривающим сдачу старой машины. В Минпромторге пояснили, что автомобиль должен быть старше 6 лет и находится в собственности у заемщика не менее 1 года, что позволит простимулировать обновление отечественного автопарка и утилизацию автотранспортных средств, вышедших из эксплуатации.

В министерстве напомнили, что планы производить беспилотники в России с 2023 года есть у "Камаза", Volvo Trucks Россия и "Эвокарго".

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