"ВКонтакте" запустила программу поддержки малоизвестных видов спорта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске программы поддержки малоизвестных видов спорта, первым участником стал кикер (настольный футбол), сообщили в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте" первой в России начнет поддерживать виды спорта, которые только набирают популярность. Вместе с партнерами социальная сеть планирует рассказывать о нишевых спортивных направлениях, организовывать собственные турниры, проводить прямые трансляции главных соревнований", - сообщили в соцсети.

"ВКонтакте" будет принимать заявки от ассоциаций по нишевым видам спорта, пояснили в соцсети, самые интересные из них станут частью программы.

Первым участником программы стала Федерация спортивного кикера в России. VK видео покажет финал кубка России по кикеру - 2021/2022, решающие матчи которого пройдут 19 и 20 февраля в Санкт-Петербурге. За трансляцией можно будет следить в группе Федерации спортивного кикера в России и на видеовитрине. Также сервис планирует увеличить библиотеку спортивного контента, показывать больше спортивных трансляций и предоставлять эксклюзивные дополнительные материалы от партнеров.