Володин попросил Мишустина обеспечить детей с диабетом неинвазивными системами мониторинга

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой взять на особый контроль обеспечение детей с сахарным диабетом неинвазивными системами мониторинга, сообщила журналистам в пятницу депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия").

Она пояснила, что детям-диабетикам приходится до 10 раз в день брать кровь для анализа, из-за болезненности процедуры они часто пропускают замеры и время введения инсулина. "В ноябре Государственная дума при рассмотрении бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняла проект постановления, где депутаты предложили правительству обратить особое внимание на эту проблему и изыскать денежные средства в размере 8 млрд рублей для закупки неинвазивных систем мониторинга глюкозы в крови для детей, страдающих сахарным диабетом", - напомнила Костенко.

По ее словам, в этой связи Володин "направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой взять данный вопрос на особый контроль".

Костенко добавила, что для решения проблемы нужно объединение усилий Минздрава и Минфина, в первую очередь потребуются изменения в распоряжение правительства 3053-р для включения систем флэш-мониторинга содержания глюкозы в крови и расходных материалов к ним в соответствующий перечень медицинских изделий, предоставляемых гражданам. "На основе этого решения Минфин сможет выделить необходимые средства. Родители волнуются, поэтому мы рассчитываем на достаточно оперативный и безусловно положительный результат в решении этого пункта постановления Госдумы", - заключила она.