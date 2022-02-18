Центр морской робототехники начал работу в Кронштадте

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Центр морской робототехники, созданный ЦКБ "Рубин", начал работу в Кронштадте. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе ЦКБ.

"На предприятии проектируются, собираются и испытываются автономные необитаемые подводные аппараты. Производственная площадка рассчитана на одновременную сборку нескольких сверхтяжелых, тяжелых, средних и малых подводных аппаратов", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что размещение производства и стендов для испытаний на одной территории позволит существенно сократить временные и ресурсные издержки. Проект реализуется за счет собственных средств ЦКБ "Рубин".

В пресс-службе уточнили, что комплекс зданий "Рубин" выкупил у Кронштадтского морского завода. План создания центра морской робототехники был согласован с Объединенной судостроительной корпорацией и администрацией Санкт-Петербурга. В 2017-2021 годах на 6 тыс. кв. м площадей было организовано новое производство.

По информации "Рубина", в составе центра морской робототехники - три производственных помещения, в том числе два стапеля, а также испытательные стенды и средства технического контроля. В центре будут заняты около 100 конструкторов и производственных рабочих. Новая площадка будет также действовать в интересах других предприятий ОСК: по их чертежам могут изготавливаться опытные образцы робототехники.

Проекты ЦКБ "Рубин"

В пресс-службе напомнили, что "Рубин" создает подводные роботизированные комплексы в полностью цифровой среде, что ускоряет проведение расчетов, сокращает сроки разработки, позволяет свести практически до нуля брак при изготовлении и сборке компонентов аппарата.

За 10 лет работы в сфере подводной робототехники "Рубин" среди прочих создал по заказу Фонда перспективных исследований глубоководный аппарат "Витязь-Д" - первый автономный необитаемый подводный аппарат в мире, который работал в Марианской впадине.

Также был создан аппарат малого класса "Юнона" и семейство малых роботов "Амулет" и "Талисман". Разработаны проекты автономных подводных глайдеров, а также комплекс подводных технических средств для сейсморазведки в подледных условиях.