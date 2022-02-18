Шесть стран Африки получат технологию для производства мРНК-вакцин от ковида

ЖЕНЕВА, 18 февраля. /ТАСС/. Шесть стран Африканского континента - Египет, Кения, Нигерия, Сенегал, Тунис и ЮАР - получат технологию, необходимую для производства у себя вакцин от коронавируса на основе рибонуклеиновой кислоты. Как сообщила женевская штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), об этом заявил в пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на шестом саммите представителей ЕС и Африканского союза в Брюсселе.

В сообщении подчеркивается, что Египет, Кения, Нигерия, Сенегал, Тунис и ЮАР "обратились с заявками и были избраны в качестве получателей" технологии производства мРНК-вакцин от ковида. В ВОЗ напомнили, что "глобальный хаб по передаче технологии мРНК был учрежден в 2021 году в целях поддержки производства вакцины в странах с низкими и средними доходами". Первоначальная задача этого хаба состоит в срочном наращивании производства вакцин от COVID-19, однако он имеет потенциал для производства и другой медицинской продукции.

Как подчеркнул Гебрейесус, пандемия COVID-19 ясно показала, что опора на небольшое число компаний в обеспечении глобальных поставок необходимых медицинских материалов чревата рисками. "В среднесрочной и долгосрочной перспективе наилучшим способом реагирования на чрезвычайные ситуации и достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения является существенное расширение способности всех регионов производить необходимую для охраны здоровья продукцию у себя", - сказал он.

По состоянию на 17 февраля в ВОЗ поступили сведения о 416 614 051 инфицированном и 5 844 097 умерших в мире с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за последние сутки на 2 023 138, летальных исходов - на 10 994.