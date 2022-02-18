Украина ожидает получить $700 млн в качестве третьего транша кредита МВФ

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украина ожидает получить от Международного валютного фонда (МВФ) третий транш кредита в размере $700 млн по итогам пересмотра программы сотрудничества. Об этом заявил глава Минфина страны Сергей Марченко на заседании Верховной рады в пятницу.

"Мы выполняем необходимые условия и структурные маяки, и реализацию соответствующих обязательств, что ускоряет очередной пересмотр программы <...>. По результатам пересмотра ожидается получение третьего транша по программе $700 млн, срок программы завершается в июне 2022 года, и по итогам последнего пересмотра ожидается получение дополнительно $1,5 млрд", - сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял 24 января, что Киев ожидает, что действующая программа с МВФ будет пересмотрена в феврале.

Кредитный механизм "стенд-бай" между Украиной и МВФ на $5 млрд был утвержден 9 июня 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву $2,1 млрд, а также были обозначены условия программы для получения оставшейся суммы. Однако из-за невыполнения Киевом ряда обязательств перевод средств приостановили.

Позже страна достигла требуемых макропоказателей, а в июле 2021 года были приняты 12 законов, оговоренных в меморандуме с МВФ. 18 октября прошлого года стало известно, что миссия фонда договорилась с властями страны относительно экономических реформ в рамках первого обзора выполнения кредитной программы. В ноябре исполнительный совет МВФ решил предоставить Киеву около $700 млн по результатам первого обзора, а также продлить программу до конца июня 2022 года.