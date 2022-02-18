"Северсталь": перегрев на мировом рынке стали сохранится до второй половины 2022 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" отмечает, что в начале 2022 года мировой рынок горячекатаного стального проката остается перегретым из-за сохраняющихся ограничений в предложении продукции. Компания ожидает коррекцию во второй половине года, рассказал журналистам в ходе конференц-звонка заместитель гендиректора "Северстали" по финансам и экономике Алексей Куличенко.

"Фундаментально рынок горячекатаного проката и рынок металлургической продукции остается перегрет. Связно это, в том числе с разного рода ограничениями", - отметил он. По словам Куличенко, предложение стали все еще ограничено из-за экологических ограничений в Китае, где металлургические компании сокращают производство, а также в силу сохраняющихся из-за пандемии проблем в мировых цепочках поставок.

"Год начался, если мы говорим про ориентир для российского экспорта, с цен чуть ниже $800 за тонну проката, но сегодня цена уже приближается к $900. Это выше наших ожиданий", - пояснил топ-менеджер. Куличенко полагает, что предложение будет стабилизироваться, давление на цены снизится, и во второй половине года можно ожидать коррекции.

В конце 2021 года председатель совета директоров и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов отмечал, что мировые цены на стальную продукцию находятся на чрезвычайно высоком уровне впервые с 2008 года. По его словам, бурный рост цен в прошлом году связан с разбалансировкой рынка из-за того, что мировое производство не успевало за восстановлением спроса после падения в начале пандемии. По словам бизнесмена, под конец 2021 года уровень загрузки мировых металлургических мощностей составлял около 80%, и постепенное наращивание производства должно оказать понижающее давление на цены.