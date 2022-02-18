Экспортеры Дагестана намерены увеличить поставки в ОАЭ на $300 тыс.

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Объем экспорта Дагестана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируется увеличить на $300 тыс. в 2022 году. По итогам 2021 года этот показатель составил $811 тыс., что в 16 раз больше результатов предыдущего 2020 года, сообщил в пятницу руководитель Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абаскулиев.

"Если в 2020 году у нас был один контракт с ОАЭ на $50 тыс., то в 2021 году объем экспорта из Дагестана в ОАЭ составил $811 тыс., то есть в 16 раз объем увеличился. По нашим скромным прогнозам, в этом году как минимум еще на $300 тыс. экспорт увеличится (в ОАЭ - прим. ТАСС). Сегодня их интересует наша баранина, наши соки, мед", - сказал Абаскулиев.

В частности, дагестанские производители начнут поставлять в ОАЭ урбеч - суперфуд, представляющий собой пасту из семян. "В настоящее время контракт находится в стадии подписания, мы занимаемся его сопровождением", - пояснил Абаскулиев, добавив, что первая партия дагестанского урбеча составит 500 тонн.

"Также их заинтересовала наша мебель. У нас есть производители дверей - они (партнеры из ОАЭ - прим. ТАСС) попросили экземпляры этой мебели, хотят показать на месте. По цене их все устраивает, но они хотят протестировать качество", - отметил Абаскулиев.

В январе Дагестан посетила делегация из ОАЭ. В ходе визита арабские партнеры познакомились с продукцией дагестанских производителей и высказали готовность развивать сотрудничество.