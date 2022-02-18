Тамбовская область получит 71 млн рублей на пополнение фонда развития промышленности

ТАМБОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Тамбовской области, созданный осенью 2021 года, получил по итогам конкурсного отбора Минпромторга России в качестве финансовой поддержки региональных проектов 71 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации Тамбовской области.

"Министерство промышленности и торговли России озвучило итоги конкурсного отбора по распределению федеральных средств региональным фондам развития промышленности на 2022 год. Фонд развития промышленности Тамбовской области получит 71 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

В ноябре 2021 года вопрос создания регионального Фонда развития промышленности обсуждался на встрече врио главы региона Максима Егорова с руководителем Минпромторга РФ Денисом Мантуровым во время его рабочей поездки в Тамбов. Министр отметил тогда, что ведомство готово оказать содействие в получении всех необходимых разрешений.

"Финансовая поддержка, оказываемая фондом, позволит снять ограничения по привлечению льготных кредитов для промышленных предприятий на разработку и производство новых видов товаров, модернизацию и техническое перевооружение, а также обеспечить рост промышленного производства и производительности труда в регионе", - приводит пресс-служба слова Егорова. По его словам, в бюджете этого года на капитализацию регионального фонда предусмотрено 50 млн рублей.

Ожидается, что через механизмы ФРП региональному бизнесу будут доступны 10 программ льготного кредитования под 3-5% на срок до семи лет. Низкая процентная ставка и участие государства позволяют предприятиям увеличить горизонт инвестпланирования.