В Красноярском крае запустят в 2025 году завод по глубокой переработке зерна

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Завод по глубокой переработке зерна запустят в 2025 году в Шарыповском районе Красноярского края. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора.

Соглашение о строительства завода было подписано властями региона с компанией "Сибагро" (инвестор проекта) в феврале 2021 года. В пятницу губернатор края Александр Усс встретился с руководством агрохолдинга.

"В текущем году идет разработка проектной документации. Также в планах - прохождение экспертизы, получение разрешения на строительство и выход на строительную площадку. Запуск производства намечен на 2025 год", - говорится в сообщении.

Власти региона рассчитывают, что предприятие будет перерабатывать до 20% собираемой в регионе пшеницы. На заводе зерно будет перерабатываться в клейковину, кормовой белковый концентрат, лизин, а также в биоразлагаемый пластик с объемом производства в 50 тыс. тонн в год. "Многие страны на законодательном уровне уже подошли к отказу от традиционной упаковки из пластика. Сейчас предприятий подобного уровня в мире единицы, и важно, чтобы пока еще свободную нишу занял производитель именно из Красноярского края", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в строительства завода составит 30 млрд рублей. Мощности по глубокой переработке зерна составят 250 тыс. тонн в год с перспективой их удвоения. Строительство завода является частью комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь".

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.