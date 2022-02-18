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В Петербурге ожидают, что доходы от операций с госимуществом вырастут на 32% в 2022 году

Власти города намерены получить около 7,15 млрд рублей от продажи городского имущества и почти 14 млрд - от его использования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в 2022 году получить 21,15 млрд рублей доходов от использования и реализации государственного имущества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по имущественным отношениям (КИО) в пятницу.

"В соответствии с бюджетным заданием на 2022 год поступления в бюджет Санкт-Петербурга ожидаются в объеме: около 7,15 млрд рублей от продажи городского имущества, почти 14 млрд рублей - от использования городского имущества", - говорится в ответе комитета на запрос ТАСС.

Таким образом, на 2022 год запланировано получение 21,15 млрд рублей доходов от использования и реализации городского имущества. За прошлый год показатель составил 16 млрд рублей. Если планы будут реализованы, рост доходов составит 32%.

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