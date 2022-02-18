Великобритания может отозвать ранее выданные "золотые визы" бизнесменам

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании по соображениям безопасности может отозвать "золотые визы", ранее выданные бизнесменам со всего мира, в число которых входят инвесторы из России. Об этом в пятницу заявил замминистра внутренних дел Соединенного Королевства Дэмиан Хайндс.

"У нас есть механизмы, позволяющие отзывать [визы] в случае необходимости", - указал Хайндс в интервью радиостанции Times Radio. Кроме того, он не стал опровергать публикации в СМИ относительно планов британских властей по составлению публичного реестра недвижимости, находящейся во владении иностранных предпринимателей.

В четверг глава МВД Великобритании Прити Пател объявила, что в целях обеспечения национальной безопасности визы инвестора категории Tier 1 больше выдаваться не будут.Так называемые золотые визы стали выдавать в Соединенном Королевстве с 2008 года: соискатели могли рассчитывать на получение документа в случае инвестиций в британскую экономику в размере более 2 млн фунтов (2,7 млн долларов по текущему курсу). Схема также давала право на получение впоследствии постоянного вида на жительство, а затем и британского паспорта по упрощенной процедуре. По данным британского правительства, за 12 месяцев, предшествовавших сентябрю 2021 года, МВД выдало 798 виз инвестора. Обладателями 82 из них стали граждане России, еще 210 были выданы гражданам Китая. Всего с 2008 года в рамках этой программы визы получили около 2,5 тыс. россиян.

Британские СМИ увязывают решение об отказе от "золотых виз" с ужесточением правительственной политики "по борьбе с отмыванием денег и коррупцией". Как отмечает местная пресса, данные действия направлены в первую очередь против живущих в Лондоне российских бизнесменов и их семей, якобы имеющих связи с властями РФ. Подчеркивается, что правительство королевства пошло на подобные меры на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по ситуации вокруг Украины. В Лондоне рассчитывают, что отказ от "золотых виз" поспособствует снижению присутствия в стране состоятельных предпринимателей из РФ, предположительно, "действующих в интересах Кремля".

В то же время Хайндс, комментируя российско-британские отношения, выразил надежду на их улучшение. "Мы хотим работать с Россией, одной из великих стран мира, над большими вызовами, с которыми мы сталкиваемся по всему миру. Мы не хотим, чтобы Россия оказалась вне семьи наций, но с режимом санкций это будет необходимо", - сказал он в интервью телеканалу "Скай ньюс", призвав к дипломатическому выходу из кризиса по ситуации вокруг Украины.