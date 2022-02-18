Рейтинг общественных палат регионов России создадут к 2023 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Рейтинг региональных общественных палат создадут к 2023 году, он позволит отслеживать их деятельность, сообщила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

На данный момент деятельность общественных палат регионов учитывается в рейтинге третьего сектора "Регион-НКО".

"Я хотела сказать о том, что будет меняться уже точно в следующем году. <...> Мы решили, что рейтинг общественных палат субъектов Российской Федерации будет отдельно от рейтинга третьего сектора. Это будет отдельный рейтинг, в нем будут дополнительные факторы, показатели, сейчас мы над ними с коллегами вместе работаем", - сказала она в ходе разбора методики формирования рейтинга третьего сектора "Регион-НКО - 2021" в Общественной палате РФ.

Она напомнила, что у общественных палат, которые играют "важную роль в развитии некоммерческого сектора", есть еще и другие функции - "экспертиза нормативных правовых актов, общественное наблюдение на выборах и прочие вещи".

Предложение о подготовке рейтинга субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора было озвучено в 2019 году на форуме "Сообщество" во время встречи участников форума с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко, который поддержал эту инициативу. На форуме "Сообщество" в 2020 году представили пилотный рейтинг, было принято решение составлять его ежегодно. Рейтинг содержит данные о развитии некоммерческого сектора в российских регионах и величине его потенциала. Сектор НКО в субъектах страны оценивается по 10 направлениям, среди которых его экономическая значимость для региона, устойчивость, активность деятельности, уровень поддержки со стороны региональной власти.