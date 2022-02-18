"Молдовагаз" внесет аванс "Газпрому" 21 февраля

КИШИНЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Молдовагаз" сделает авансовый платеж "Газпрому" за поставки в феврале в полном объеме до конца суток 21 февраля. Об этом написал в пятницу в своем Telegram-канале председатель правления молдавской компании Вадим Чебан.

"Уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет на сегодняшний день 65%. Экономические агенты выполнили свои контрактные обязательства перед АО "Молдовагаз" на 95%. Компания продолжает совместную работу с предприятиями ТЭК по обеспечению полной оплаты текущих поставок природного газа перед ПАО "Газпром" до конца понедельника, 21 февраля", - отметил Чебан. Ранее он говорил, что предприятие полностью расплатилось с "Газпромом" за январские поставки газа и ему осталось до 20 февраля перечислить российскому поставщику $51,1 млн за 50% потребления в феврале.

Молдавия и "Газпром" в октябре прошлого года продлили на пять лет контракт на поставки газа. По заложенной в нем формуле расчета цены, в ноябре 2021 года она повысилась в 2,4 раза, до $450 за одну 1 тыс. куб. м. В январе этот показатель составил уже $647.

Одними из главных условий контракта были погашение долга и своевременные платежи. "Молдовагаз" обязался до двадцатого числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и вносить аванс за текущий месяц. Однако во второй половине ноября прошлого года "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя, ситуация повторилась и в январе. Чтобы рассчитаться, оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства, в связи с чем парламент объявил в стране режим чрезвычайного положения до 20 марта.