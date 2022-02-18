В Карелии за два года намерены привлечь свыше 160 млрд рублей инвестиций

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Карелии намерены к 2024 году привлечь в регион более 160 млрд рублей в виде частных инвестиций. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Всего за период до 2024 года в экономику региона планируется привлечь более 160 млрд рублей внебюджетных инвестиций, в том числе за счет оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности", - говорится в сообщении.

В 2021 году на субсидии инвесторам в Карелии из бюджета выделили 632,3 млн рублей, а также заключены три инвестиционных соглашения, предполагающих налоговые льготы.

Предприниматели могут рассчитывать на частичное возмещение затрат на модернизацию производства, строительство зданий, а также при уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам. На эти цели в республиканском бюджете 2022 года заложено 192,3 млн рублей. Отбор проектов по этим программам поддержки пройдет во втором квартале 2022 года.

"Участвовать в отборах на предоставление субсидий на частичное возмещение затрат может любой инвестор, реализующий на территории Карелии инвестиционный проект стоимостью от 30 миллионов рублей, при условии создания новых рабочих мест и уплате налогов в региональный бюджет, превышающих сумму предоставляемой субсидии. В текущем году такой инвестиционный "кэшбек" распространяется на затраты, произведенные в 2020-2022 годах, и может составлять до 20% от общей стоимости инвестиционного проекта", - приводит пресс-службе слова замминистра экономического развития и промышленности Карелии Натальи Савенковой.