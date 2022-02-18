Дагестан начал экспорт в США, Австралию и Англию

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Производители Дагестана вышли на новые рынки через маркетплейсы - начались поставки дагестанских соков в Австралию и национальных головных уборов, папах, в США. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции руководитель Центра поддержки экспорта Республики Дагестан Руслан Абаскулиев.

"В 2021 году мы вывели 19 предпринимателей на экспорт, четыре из них вывели свою продукцию через маркетплейсы. Наши шторы, произведенные в Дагестане, отправились в Великобританию, в Лондон, наши соки отправились в Австралию, папахи, которые мы производим, отправились в США - на них есть спрос, через маркетплейсы они ушли", - сказал Абаскулиев.

По его словам, при содействии центра поддержки экспорта в прошлом году республиканские производители соков смогли найти новых покупателей своей продукции в Казахстане, а производитель теплиц - новых партнеров в Узбекистане. В настоящее время прорабатываются новые направления экспорта, в Швейцарию.

"Их интересуют наши ножи, алкогольная продукция, в частности коньяки, которые производятся в Кизляре. При этом есть наш приоритетный рынок - Азербайджан, Казахстан, это наши основные потребители, с которыми можно работать и увеличивать объем экспорта", - отметил Абаскулиев.

По данным Центра поддержки экспорта Республики Дагестана, в 2021 году объем экспорта из региона составил $69,91 млн, что на 29% больше результатов 2020 года ($54,98 млн).